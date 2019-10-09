Москва, 9 октября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Администрация президента РФ не имеет своей позиции по внесению в список иноагентов так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом заявил 9 октября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Он отметил, что включение некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в специальный список является прерогативой Министерства юстиции РФ. Кремль подобных решений не выносит и позиций на этот счёт не имеет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Минюст проинформировал о признании ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента, и внесении его в соответствующий реестр. В фонде намерены оспорить такое решение.