Исламабад, 9 октября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Представители правительства Пакистана заявили, что руководство Twitter больше не будет приостанавливать работу учетных записей пользователей социальной сети на территории государства, об этом 9 октября сообщает Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Заявление было сделано членами правительства после встречи председателя Национального совета по информационным технологиям Пакистана Шабахатом Али Шахом с вице-президентом Twitter.

Подробности переговоров не сообщаются, однако судя по заявлению чиновников, удалось придти к некоторому консенсусу.

Напомним, ранее в августе 2019 года многие пользователи Twitter в Пакистане утратили контроль над своими аккаунтами. Руководство социальной сети связало данную проблему с ситуацией вокруг индийского Кашмира — с их точки зрения участились угрозы в адрес индийцев со стороны граждан Пакистана.