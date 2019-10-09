Социологи: глобальное потепление беспокоит итальянцев больше, чем экономика
Рим, 9 октября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Граждане Италии считают климатические изменения более актуальной проблемой, чем экономические трудности, передаёт Termometro Politico в среду, 9 октября, со ссылкой на исследование SWG.
Иван Шилов ИА REGNUM
Италия
Глобальное потепление беспокоит 51% граждан, социальное неравенство — 37%, стагнация в экономике — 29%, а нелегальная миграция — 28%.
Респонденты в ходе данного опроса могли выбирать до трех вариантов ответа.