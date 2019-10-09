Новосибирск, 9 октября, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал появившуюся накануне, 8 октября, информацию о возможном сокращении объёмов производства на НАПО им. Чкалова.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

По словам Андрея Травникова, очевидно общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий — причём, не только новосибирских, но и в целом по стране.

«Первоочередные задачи по переоснащению вооружённых сил выполнены, и сегодня актуально освоение новой продукции — продукции гражданского назначения, в том числе — для нужд экономики регионов. Ещё одна общая задача заводов и руководства области — увеличение экспортных поставок, — отметил губернатор региона. — С чем мы категорически не согласимся — это с искусственным перераспределением объёмов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям. В этом году мои коллеги по региональному правительству проделали значительную работу для того, чтобы не допустить искусственных решений в ущерб нашему флагману — Новосибирскому авиационному заводу имени Чкалова — исключительному предприятию авиационной промышленности всей России. Могу заверить всех новосибирцев и, в первую очередь, коллектив нашего завода, в том, что правительство региона защищало и будет продолжать защищать интересы наших промышленников».

Андрей Травников выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным некоторых СМИ, сборка бомбардировщика Су-34 может быть перенесена из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре.