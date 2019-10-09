Москва, 9 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Московский городской суд смягчил наказание Ивану Подкопаеву, осуждённого из-за инцидента на несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом 9 октября передаёт РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский городской суд

Мосгорсуд постановил смягчить наказание до двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также «зачесть срок содержания под стражей по день вступления приговора в законную силу».

Как сообщало ИА REGNUM, осуждённый по делу о массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля Иван Подкопаев, который ранее признал вину и раскаялся в содеянном, отказался от признательных показаний.

Ранее Тверской районный суд приговорил Подкопаева к трём годам колонии.