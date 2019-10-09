Москва, 9 октября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Вице-премьер Виталий Мутко сообщил о программе по модернизации городского транспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«Рассматривает правительство такой вопрос, из ФНБ не исключаю, что будет принято решение добавить сюда ресурсы на модернизацию городского транспорта, который будет решать (вопрос модернизации в том числе автобусов). Как минимум в 40 городах мы планируем такую программу возможно со следующего года», — сообщил Мутко.