Амстердам, 9 октября, 2019, 12:01 — ИА Регнум.

Подход западных политиков к расследованию крушения малайзийского «Боинга» меняется, и это лишь начало процесса их переосмысления происходящего на Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 октября, комментируя решение депутатов парламента Нидерландов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

Как сообщалось ранее, нидерландские депутаты единогласно поддержали проведение расследования действий Украины, связанных с катастрофой рейса МН-17.

«Порой удивляешься, сколько времени необходимо людям, которые называют себя политиками, для того, чтобы принять очевидное решение. Поддержка парламентом Нидерландов предложения о расследовании роли Украины в крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, из этой категории.

Казалось бы, с этого надо было начать, но до последнего времени официальные круги Нидерландов действовали с точностью до наоборот. Видимо, кропотливая разъяснительная работа с нашей стороны, позиция премьер-министра Малайзии, независимые расследования — всё это вместе возымело результат. Меняется, судя по всему, и общий подход западных стран к этому вопросу — плохой сигнал для Петра Порошенко и его приспешников. Да и Владимиру Зеленскому от этого легче не станет.

В Нидерландах хотят начать с расследования того факта, что воздушное пространство над Донбассом, где развивался внутренний вооружённый конфликт, украинскими властями закрыто не было. Уже одно это — преступление. Уверен, однако, что цепочка, которая потянется от этого сюжета, ужаснёт многих не только в Нидерландах. Ключевая роль Украины в этой трагедии станет очевидна всем.

Объективное расследование данного преступления, на которое теперь появились надежды, поможет западному общественному мнению (а вслед за ним по необходимости и политикам) составить объективную картину того, чем являлся тот украинский режим, которому страны НАТО и ЕС помогли прийти к власти в этой стране в 2014 году. Отсюда ниточки потянутся к очень многим событиям. В том числе и к трагедии в Одессе. В том числе и к войне в Донбассе», — отметил Михаил Демурин.