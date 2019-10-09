Прага, 9 октября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda обнародовала дизайнерский эскиз, дающего первое представление о внешности нового Rapid. Об этом сообщается на сайте Skoda Auto.

Skoda Auto Skoda Rapid

Современный экстерьер модели формируют динамичные линии и обновленная оптика. Сообщается, что автомобиль будет представлен в России в конце 2019 года.

Дизайнеры заострили внимание на стреловидных фарах и радиаторной решетки шестиугольной формы, которые, как говорится в сообщении, «отражают новый этап эволюции языка дизайна бренда и создают мгновенно узнаваемый образ нового Skoda Rapid».

Напомним, что Skoda Rapid второго поколения будет спроектирована специально для России. В его основе платформа MQB A0. Стоит отметить, что на этой же платформе будет произведено следующее поколение Polo. В моторной гамме для MQB A0 идут агрегаты на 1.0 и 1.5 л, которые работают в паре с механической коробкой передач или с трансмиссией DSG.

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