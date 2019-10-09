Пекин, 9 октября, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Численность населения Китая возрастом старше 60 лет достигнет 487 млн человек примерно к 2050 году, сообщили в канцелярии Национальной рабочей комиссии по вопросам старения, передает 8 октября агентство Синьхуа.

watchsmart Пожилые китайцы

За последние годы Китай нарастил усилия по развитию услуг заботы за пожилыми. В настоящее время в Китае насчитывается 163 800 институтов и учреждений заботы за пожилыми, которые предлагают 7,46 млн кроватей для престарелых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 млн человек, превысив отметку 1,395 млрд человек. Из них около 17,3% — люди старше 60 лет.