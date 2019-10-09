Новосибирск, 9 октября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Почти на четверть уменьшилась общая сумма задолженности по имущественным налогам новосибирцев с начала года — на 23%, сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По итогам девяти месяцев 2019 года размер задолженности по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество физических лиц составила 2,144 млрд рублей.

Почти 70% от этой суммы должны налогоплательщики в возрасте от 25 до 50 лет, 25% — от 50 до 65 лет, 4,5% — старше 65 лет.

При этом, 77% суммы задолженности физических приходится на транспортный налог, 12% — на налог на имущество, 11% — земельный налог.