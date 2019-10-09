Москва, 9 октября, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Возобновление полетов из России в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду возможно уже в ближайшее время, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью, 9 октября опубликованном в газете «Известия».

Самолёт в небе

Как рассказал Вершинин, на полях Генассамблеи ООН российской и египетской делегациями обсуждались многие вопросы двусторонних отношений, в том числе и вопрос полетов российских туристов в основные места отдыха в Египте — Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Главное, над чем работают эксперты, это обеспечение гарантированной безопасности для российских граждан, надежное функционирование аэропортов.

По мнению Вершинина, завершение экспертной работы с оценкой, которая позволит запустить авиарейсы по этим маршрутам, «возможно уже в ближайшее время».

«Я бы не стал называть сроков, потому что важно не соблюдение сроков, которые сам же себе устанавливаешь, важно обеспечение безопасности российских граждан во взаимодействии с египетской стороной как традиционно дружественной нам страной», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности начала полетов уже до конца 2019 года.

Также в интервью Вершинин коснулся вопросов визового скандала с недопуском части членов делегации России в США на рабочие мероприятия Генеральной Ассамблеи ООН и предложений о переносе некоторых структур ООН из США в Вену или Женеву.

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