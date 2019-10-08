Кишинёв, 9 октября, 2019, 00:10 — ИА Регнум. Апелляционная палата столицы Молдавии Кишинева 8 октября признала законными результаты выборов мэра Кишинева, которые прошли в июне 2018 года, и на которых победил лидер платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Как передает ИА RE, спустя более чем год после выборов суд отменил прежние судебные решения об аннулировании результатов выборов и объявил Нэстасе мэром Кишинева.

Andy.redbrick Андрей Нэстасе

Отметим, что это произошло за 12 дней до новых выборов мэра Кишинева, которые пройдут 20 октября. В них Нэстасе также участвует, как кандидат от блока АСUM.

Результаты выборов мэра Кишинева 2018 года были отменены в период правления олигарха Владимира Плахотнюка, в оппозиции к которому находился Нэстасе. Из-за отмены результатов выборов у молдавских властей резко ухудшились отношения с ЕС, который приостановил финансовую помощь Молдавии. Она возобновилась только после смены власти в стране в июне 2019 года. При новой власти Нэстасе занял пост главы МВД. Между тем судебная система частично остается под контролем сбежавшего из страны олигарха Плахотнюка.