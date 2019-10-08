Москва, 8 октября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Законопроект о блокировке пользователей, отсылающих сообщения на email, связан с необходимостью борьбы с массовыми рассылками писем с угрозами «терактов». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, такие аргументы приводят авторы инициативы, в числе которых члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер», — приводят сенаторы аргументы.

Предлагается объединить сервис электронной почты и сервис обмена мгновенными сообщениями в одно юридическое понятие: «организатор сервиса обмена сообщениями», а также прописываются общие обязанности.

Оператор в случае получения предупреждения от уполномоченного органа госвласти о распространении незаконной информации пользователем обязан в течение суток заблокировать пользователя.

Еще один законопроект предполагает значительный штраф за игнорирование новых требований.