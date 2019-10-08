Бишкек, 8 октября, 2019, 18:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Лилией Бурунчук возможность привлечения дополнительных инвестиций в размере $110 млн (7,1 млрд рублей) сверх утвержденных для Киргизии лимитов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

G0T0 Всемирный Банк

Глава кабинета министров рассказал представителю банка о социально-экономических достижениях республики.

«Внешний долг снизился за три года с 64% к ВВП в 2015 году до 43,5% к ВВП. Международные резервы превысили предкризисный уровень 2014 года и достигли $2,2 млрд (142,6 млрд рублей), что больше показателя 2018 года на $110 млн (7,1 млрд рублей)», — подчеркнул он.

По словам Абылгазиева, киргизстанские власти уделяют большое внимание вопросам развития регионов, обеспечения населения водой, поддержки бизнеса и аграриев, цифровизации, а также инвестиционным и инфраструктурным проектам.

Также премьер-министр отметил, что Киргизия вошла в ТОП-20 стран-реформаторов рейтинга «Doing business».

Читайте также: Киргизия вошла в ТОП-20 стран-реформаторов рейтинга «Doing Business»