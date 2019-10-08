Бишкек, 8 октября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. В парламент Киргизии внесли проект закона о реабилитации жертв репрессий периода 1918— 953 годов. В документе предлагается реабилитировать граждан, осужденных за измену Родине, за шпионаж, а также за службу в Туркестанском легионе СС, пишет Vesti.kg.

Müller, Karl Туркестанский легион

Авторы законопроекта, ссылаясь на неких ученых и активистов из разных стран, утверждают, что в СССР царил «безудержный государственный политический террор» и велась «тотальная многолетняя репрессивная работа, возведенная в ранг официальной соревновательной деятельности органов государственной власти».

Лоббирующие законопроект киргизские депутаты заявляют о необходимости реабилитации «всех жертв политических репрессий». При этом депутаты указывают, что им известно, что в период с 1954 по 1999 год четырем таким «репрессированным» киргизстанцам было отказано в реабилитации, поскольку они воевали в рядах Туркестанского легиона СС во время Великой Отечественной войны.

Также авторы законодательной инициативы предлагают реабилитировать не только тех, кто был осужден за «антисоветскую агитацию или пропаганду», но и осужденных за вредительство, спекуляцию, контрабанду, коррупцию, участие в бандах, терроризм, кражи, грабежи и убийства.

По мнению парламентариев, статьи за эти преступления следователи «вешали» на политических заключенных — «лишь бы перевыполнить «план», так как его недовыполнение в свою очередь нередко влекло репрессии уже к исполнителям».

Правом решать, кого из осужденных в 1918—1953 годы реабилитировать, а кого — нет, авторы предлагают наделить некую комиссию при Академии наук Киргизии. Значительная часть ее членов должна состоять из местных сотрудников НКО (подавляющая часть которых финансируется США и ЕС — прим. ИА REGNUM).

Предполагаемый состав комиссии по реабилитации: пять сотрудников неправительственных организаций, три ученых-историка, по одному представителю от омбудсмена, органов прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности и государственной архивной службы. Председателем комиссии не может быть представитель государственной структуры.

Доверить миссию по реабилитации соотечественников прокуратуре, суду или юристам депутаты не пожелали, сославшись на то, что «для современной судебной системы неприемлемы не только доказательственные данные в делах тех лет, но и применявшиеся следственно-судебные процессуальные методы и формы».