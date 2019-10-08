Тирана, 8 октября, 2019, 16:33 — ИА Регнум. 7 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что открытие переговоров с Северной Македонией и Албанией — это проверка для Евросоюза.

Анджей Дуда

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) в чешском городе Лани Дуда подчеркнул, что так как обе страны полностью выполнили критерии вступления в ЕС, ход интеграции станет «тестом, который покажет, как выглядит открытый ЕС».

Президент Польши заявил, что его страна выступает за Европу с открытыми дверями, поскольку это единственный путь, обеспечивающий мирное и спокойное развитие ЕС.

На встрече группы Вишеграда присутствовали также президенты Словении и Сербии.