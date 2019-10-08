Тбилиси, 8 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Грузия ожидает от нового раунда Женевских переговоров решения проблем на «оккупированных территориях». Об этом заявил представитель аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Грузии Звиад Звиададзе, передает 8 октября Первый канал Грузинского телевидения.

ИА Интерпрессньюс

«Главная проблема, которая беспокоит местное население на местах — это проблема закрытия т.н. «переходов» в направлении Цхинвальского региона. Также будет обсужден вопрос возвращения беженцев, и события в Чорчане», — сообщил Звиададзе.

Новый раунд Женевских дискуссий пройдет 9 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Южная Осетия заявила о намерении в ходе Женевских дискуссий требовать снятие незаконного грузинского блокпоста вблизи югоосетинского села Уиста (Цнелис).

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.