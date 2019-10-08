Москва, 8 октября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Взмыли вверх биржевые индексы: американский S&P500 достиг уровней выше 2950, индекс Доу-Джонса приблизился к отметке в 27 000. И хотя в дальнейшем биржи вновь слегка откорректировались, вся эта сравнительно ещё робкая, но в целом позитивная динамика чрезвычайна помогла и нефтяным котировкам оттолкнуться от дна в $56 по марке Brent в район $59,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Говорить уверенно, что оптимизм на сырьевые рынки окончательно вернулся, преждевременно: отслеживая динамику фондовых бирж, котировки Brent вновь скатывались ниже $58,50, и рынки всё ещё находятся под влиянием неопределённости вокруг стартующего 10 октября важного раунда американо-китайских переговоров, от исхода которых зависит напрямую величина будущих товарооборотов не только в двух крупнейших экономиках мира.

Также характерно, что инвесторы стараются не вкладываться надолго ни в какие инструменты, исключая активы с заранее известной и гарантированной доходностью: облигации. Поэтому и нефтяные фьючерсы могут по-прежнему «пугаться каждого куста», то есть весьма подвержены влиянию любых разновидностей слухов, утечек негативной информации, на которые в последние месяцы наблюдается едва ли не эпидемия.

Собственно, явно выраженные нефтяные факторы (такие как объём добычи и запасов) в такой среде отходят даже не на второй, а на третий-четвертый план. Однако всё же стоит обратить внимание, как именно нефтяные цены среагируют на публикуемые 9 октября в 17:30 по мск данные по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов.

Характер движения котировок после того, как рынок переварит эту еженедельную порцию статистики, может сказать о многом в плане сиюминутных настроений крупных нефтетрейдеров, и уж во всяком случае больше, чем теоретизирование со стороны по поводу их планов на будущий более длинный горизонт», — пояснил эксперт.

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