Москва, 8 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов удостоен указом президента Владимира Путина орденом Дружбы. Соответствующий указ от 4 октября 2019 года опубликован на официальном портале правовой информации.

Cominf.org Марат Кулахметов

В указе отмечается, что Марат Кулахметов удостоен орденом «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса»

Посол России в Южной Осетии ранее был награжден орденом Почета, почетной грамотой президента РФ, медалью «За службу на страже мира в Южной Осетии».

Марат Кулахметов с сентября 2004 года по октябрь 2008 года командовал смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, в августовской войне командовал российскими миротворческими войсками. С августа 2009 по май 2017 года занимал должность советника министра иностранных дел Российской Федерации по военно-политическим вопросам на Южном Кавказе, в Приднестровье, вопросам российского военного присутствия в Центральной Азии. С 23 мая 2017 года Марат Кулахметов является чрезвычайным и полномочным послом России в Южной Осетии.