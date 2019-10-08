Минск, 8 октября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Информацию о проведении военных учений сил НАТО в Польше, рядом с государственной границей Белоруссии, 8 октября прокомментировал белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

President.gov.by Александр Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти»

Белорусский лидер отметил, что подобных по масштабу учений в такой близости от территории его страны еще не было.

«Какой в связи с этим можно задать риторический вопрос, вы знаете. Не знаю, кому это надо», — сказал Лукашенко на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» в Минске.

Напомним, ранее представитель Европейского командования армии США рассказал СМИ, что в Европе весной 2020 года планируется проведение самых масштабных за 25 лет учений. Сообщается, что общая численность задействованных американских и европейских подразделений составит 40 тыс. человек. Учения планируют провести на территории десяти стран, в том числе в Польше, Грузии и странах Прибалтики.