Минск, 8 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Белоруссия выступит с предложением создать и принять политическую декларацию о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко заявил на международной конференции по европейской безопасности в Минске, передает 8 октября БелТА.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 8 декабря. Договор РСМД

Он отметил, что беспокойство по поводу безопасности в Восточно-Европейском регионе растет после прекращения действия российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Проблему ракетного вооружения Лукашенко назвал самой актуальной в настоящее время.

Нужно собрать и обсудить этот вопрос, например, в Минске, предложил он и напомнил, что белорусская сторона предложила принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении РСМД.

«Готовы даже инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа», — сказал глава Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко назвал предельным градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом, в первую очередь — между Россией и НАТО.