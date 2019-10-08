Иркутск, 8 октября, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Иркутский арбитраж 22 октября 2019 года начнёт рассмотрение иска Центробанка России к банку, лишившемуся лицензии в середине сентября 2019 года. Истец требует принудительной ликвидации АО «ГринКомБанк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NVO Здание Центробанка

На 22 октября назначено предварительное судебное заседание. В деле также участвует госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Иск в суд поступил 25 сентября 2019 года, дело приняла судья Альфия Ханафина. Истцом выступает отделение по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ РФ. Подробности претензий регулятора пока неизвестны.

Напомним, 12 сентября 2019 года банк, базирующийся в Иркутске, по решению регулятора остался без лицензии. На тот момент он был на 410-м месте по размеру активов в стране. Помимо того, что в банке нарушили профильное законодательство, снизили собственный капитал до минимума, активы представляли собой кредиты низкого качества, низколиквидную недвижимость. Более того, свыше 90% долгов по ссудам, выданным гражданам и компаниям, признали безнадёжными.

Банк, созданный в декабре 1990 года, находится в собственности свыше десятка граждан из Москвы, Подмосковья и Татарии. Отзыву лицензии предшествовал иск о банкротстве одного из акционеров банка — Мурата Раймкулова, который имел в АО долю почти 10%.

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