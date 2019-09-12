Москва, , 04:04 — REGNUM Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года. К этому моменту банк занимал по величине активов 410-е место в банковской системе России. Об том ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регулятора.

Основанием для лишения лицензии послужили нарушения банковского законодательства, а также снижение собственного капитала ниже минимального размера. В активах банка основная доля — свыше 55% — приходилась на непрофильное имущество, включая низколиквидную недвижимость, которая не используется для основной деятельности. Кредитный портфель, что имеется у банка, имеет крайне низкое качество.

«Более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадёжной», — отмечается в сообщении регулятора и уточняется, что владельцы и руководство АО не предпринимали действенных мер для стабилизации финансового положения, а это «свидетельствовало о бесперспективности ее дальнейшего функционирования».

АО «ГринКомБанк» был учрежден 14 декабря 1990 года, три года назад его уставный капитал превышал 304,9 млн рублей. Владельцами АО являются 11 физлиц, включая Рашида Закирова из Казани. В отношении одного из акционеров в мае 2019 года начат первый этап банкротства.

Напомним, в конце августа 2019 года регулятор подал иск с требованием признать банкротом ООО «РАМ Банк», что остался без лицензии в июле текущего года.