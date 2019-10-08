Москва, 8 октября, 2019, 06:59 — ИА Регнум. Иркутские СМИ обсуждают поступок депутата Госдумы Сергея Тена («Единая Россия»), поздравившего с днём рождения российского президента Владимира Путина на своей странице вFacebook.

Цитата со страницы депутата в Facebook Владимир Путин пожимает руку депутату Госдумы Сергею Тену

Слова «Поздравляю президента России Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Ура!» народный избранник сопроводил фотографией, на которой он, якобы пожимает руку главе государства.

«Подделку сразу распознали иркутские дизайнеры. Разная яркость объектов, ореолы вокруг фигуры президента, выдающие фотомонтаж, и другие признаки без сомнения подтверждают, что депутат Госдумы дезинформирует свой электорат. Вероятно, с целью поддержать свою падающую популярность», — пишет в своём канале babr24.

Напомним, 7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отпраздновал свой 67-й день рождения.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен был избран по избирательному округу Шелеховский (Иркутская область) и состоит во фракции «Единая Россия».