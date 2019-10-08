Новосибирск, 8 октября, 2019, 04:56 — ИА Регнум. В массовой драке, которая произошла накануне, 7 октября, в районе Хилокского рынка Новосибирска, приняли участие около 200 человек, пишет издание «Новая Сибирь».

Драка

«По предварительной информации, пострадал один гражданин. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», — цитирует СМИ сотрудницу пресс-службы регионального управления МВД Наталью Жуласову.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днём 7 октября возле крупного городского рынка Новосибирска произошла массовая драка с применением травматического оружия. По некоторым данным, за медицинской помощью обратились пять человек. Полиция предполагает, что драка произошла на основе бытового конфликта. Некоторые СМИ ранее сообщали о 50 задержанных, официальной информации об этом пока нет.