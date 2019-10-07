Вашингтон, 8 октября, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Президент Соединённых штатов Америки Дональд Трамп уведомил турецкие власти о недопустимости ударов по военным США или же союзникам Соединённых Штатов в Сирии. Об этом он заявил 7 октября, отвечая на вопросы журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

Трамп напомнил, что американское присутствие в Сирии длится уже «много лет», хотя предполагалось поначалу, что это будет короткая миссия.

Американский президент заявил, что в том секторе, где проходит турецкая операция, пребывали пятьдесят военнослужащих США.

Дональд Трамп сказал, что не хочет, чтобы представители американской армии оказались ранены, убиты или «чтобы с ними что-то случилось».

Глава Белого дома сообщил, что предупредил президента Турции РеджепЭрдогана, чтобы турецкие удары не коснулись «наших людей», имея в виду американцев или их союзников. Иначе, по словам Трампа, Турция столкнётся с «большими проблемами».