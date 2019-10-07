Нью-Йорк, США, 8 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций приостановили свою работу Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи из-за того, что российским дипломатам власти США не выдают визы. Об этом сообщает РИА Новости.

Здание ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, отложено, так как семь российских дипломатов не смогли принять участие в его работе, так как не получили визы США.

Шестой комитет Генассамблеи ООН, занимающийся правовыми вопросами, также не начал свою работу, так как его члены не получили визы США и не могут принять участие в его работе.

Комитеты решились на демарш, так как чаша терпения функционеров ООН переполнена и они требуют от властей США решить проблему выдачи виз дипломатам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США сознательно не выдают визы российским дипломатам для оказания давления на Россию.