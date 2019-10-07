Вашингтон, 7 октября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. США перебросят в Европу 20 тыс военных для проведения весной 2020 года манёвров Defender Europe 2020 («Защитник Европы»), сообщает 7 октября агентство The Associated Press со ссылкой на представителя Европейского командования армии США.

Nationalmuseum.af.mil Американский солдат

Вместе с уже присутствующими в Европе американскими войсками численность задействованных в этих учениях военных составит около 40 тыс. человек, включая восемь тысяч военнослужащих европейских стран НАТО.

Военные учения пройдут на территории 10 стран, в том числе в Прибалтике и Грузии.

Пентагон заявляет, что эти учения станут самыми крупными за последние 25 лет.

Военные учения Defender Europe 2020 будут проходить с апреля по май 2020 года. Европейское командование США заявляет, что они будут направлены на «поддержание боеготовности альянса и сдерживание потенциальных врагов».