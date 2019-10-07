Рим, 7 октября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Поток беженцев, прибывающих в Италию по Средиземному морю, за два года сократился почти вдвое, 7 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По информации МВД Италии, с 1 января в страну прибыли 9939 мигрантов — это на 63% меньше, чем за тот же период в 2018 году, и на 93% меньше, чем за тот же период 2017 года.

В 2019 году большая часть беженцев в Италию, 2232 человек, были гражданами Туниса. Также в страну прибыли 997 мигрантов из Пакистана и 867 мигрантов из Кот-д'Ивуара.

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