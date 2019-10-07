Рим, 7 октября, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Вклад государственных музеев Италии в ВВП сравним со вкладом всего сельского хозяйства, заявил в понедельник, 7 октября, министр культуры Дарио Франческини, передает информагентство Askanews.

Франческо Гварди. Коронация дожа на Лестнице гигантов во Дворце дожей

Государственные музеи приносят около 1,6% ВВП, при том что 90% музеев страны — частные, отметил министр. Доля сельского хозяйства в ВВП Италии — около 2,1%.

Эти данные подтверждают, что инвестировать в развитие культуры нужно не только из гуманитарных, но также и из экономических соображений, добавил Франческини.