Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днем рождения от имени петербуржцев, земляков президента России.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Владимир Путин в Санкт-Петербурге

«Сильный и мудрый политик, Вы многие годы уверенно ведете Россию по пути укрепления государственности, сбережения нашего народа и его многовековых традиций, повышения качества жизни людей», — говорится в поздравлении главы исполнительной власти Северной столицы.

Беглов отдельно высказал слова благодарности Владимиру Путину «за большое внимание к Санкт-Петербургу, неизменную поддержку важных для города и страны инициатив и проектов».

Губернатор Петербурга также отметил, что авторитет национального лидера, необычайная энергия и эрудиция Владимира Путина «позволяют Российской Федерации твердо отстаивать свои интересы и последовательно укреплять позиции на международной арене».

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает свой день рождения: ему исполнилось 67 лет.