Киев, 7 октября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. В домах жителей Киева не включают отопление, потому что в ближайшее время погода будет тёплой, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщило 7 октября информационное агентство «Укринформ».

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Замерз

"Сегодня очень холодный день, послезавтра уже будет +18. По регламенту, если температура будет ниже +8 градусов в течение трёх суток, мы уже подключаем отопление», — рассказал он.

Кличко добавил, что киевские власти заботятся о том, чтобы жители города не переплачивали за отопление.

Напомним, в конце прошлой недели в Киеве резко похолодало, температура упала до +7 градусов, а температура в домах опустилась до минимально допустимых +18 градусов. Метеорологи прогнозируют во второй половине текущей недели потепление до +14-+17 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Юрий Корольчук заявил, что украинская компания «Нафтогаз» вместо заявленных 21 млрд кубометров газа накопила к началу отопительного сезона лишь 8 млрд кубометров. Всё остальное топливо либо принадлежит другим компаниям, либо является так называемым «буферным газом».

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