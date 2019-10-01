Киев, , 10:50 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз», которая ежедневно обещает, что спасет украинский народ от грядущих зимних морозов, на самом деле накопила в подземных хранилищах (ПХГ) только 8 млрд кубометров газа, а не 21 млрд кубометров, как постоянно заявляется.

Об этом сегодня, 1 октября, сообщил украинский эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, весь остальной объем газа, который сейчас находится в хранилищах Украины — это буферный газ (примерно 6 млрд кубометров) и газ других компаний в режиме таможенного склада (примерно 7 млрд кубометров).

«Собственно, о газе других компаний… проблема в том, что «Нафтогаз» пошел на очередную аферу и юридически не оформил использования этого газа в отопительный сезон. Это означает, что компании-владельцы такого газа (а это 7 млрд кубометров) в зимний период смогут выставить «Нафтогазу» любую цену за свой газ — хоть 400, хоть 500 долл. А если действительно соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» не будет заключено и транзит остановится, то кризисная ситуация приведет к росту цен на газ на рынке до 600−800 долл. за 1000 кубометров», — предполагает эксперт.

Корольчук отмечает, что именно к таким ценам готовятся в пессимистическом сценарии европейские трейдеры.

«И никто из европейских партнеров не будет помогать Украине, а банально и как всегда используют кризис для того, чтобы нажиться на украинцах. Ведь в конечном за все заплатит потребитель. Поэтому можно только «порадоваться» за новый успех «Нафтогаза», который так красиво «развел» украинцев и дает возможность трейдерам заработать на продаже газа из ПХГ», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, на конец сентября Украина накопила 20,298 млрд кубометров топлива.

При этом и руководство «Нафтогаза», и представители правительства в последние дни неоднократно публично заявляли, что Украина полностью готова пройти наступающую зиму вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с транзитом российского газа. 20 сентября украинский министр энергетикиАлексей Оржельозвучил новую цель — накопить до начала отопительного сезона 21 млрд кубометров газа.