Иерусалим, 7 октября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который состоялся 7 октября, был важен для израильской безопасности. Об этом говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Глава израильского правительства отметил важность разговора и напомнил, что несколько недель назад произошла его встреча с Путиным. Тогда переговоры были посвящены безопасности Государства Израиль, и состоявшийся разговор также важен для безопасности страны, пояснил он.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль окружен серьезными вызовами, в таких условиях успешное сотрудничество с Москвой имеет исключительное значение, оно продолжится и впредь. О поздравлении израильского лидера в день рождения Владимира Путина сообщила также пресс-служба Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Нетаньяху состоялись в Сочи 12 сентября, лидеры беседовали около трех часов.

Читайте также: Путин: В России считают Израиль русскоязычным государством