Кабул, 7 октября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций представила доклад, согласно которому в Афганистане ухудшилась ситуация с безопасностью детей в стране. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил свою глубокую озабоченность в связи с данными, представленными в докладе.

Дети Афганистана

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, за последние четыре года на территории Афганистана было зафиксировано по меньшей мере 14 тысяч случаев проявления насилия в отношении детей. Всего было зафиксировано 3500 случаев смерти детей, еще более девяти тысяч получили травмы различной степени тяжести.

Генеральный секретарь ООН заявил, что он крайне обеспокоен масштабами, серьезностью и регулярностью проявления насилия в отношении детей всеми сторонами конфликта.

Он призвал все мировое сообщество как можно скорее принять необходимые действия для изменения ситуации в Афганистане в лучшую сторону.

Согласно данным доклада, число детей, пострадавших в результате авиационных ударов, непременно росло начиная с 2015 года.