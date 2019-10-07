Хмельницкий, Украина, 7 октября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. На Украине в городе Хмельницкий полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причастности к взрыву возле жилого дома, сообщили 7 октября в пресс-службе областной Национальной полиции.

Ulmosto Граната РГД-5

6 октября в полицию поступил звонок от жителя одного из домов, который сообщил о взрыве. Он также описал подозреваемого, которого полицейские задержали недалеко от места преступления.

«На место события также выехала следственно-оперативная группа и работники взрывотехнического отдела, которые в ходе осмотра территории обнаружили воронку и фрагменты гранаты РГД-5», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, задержанный 32-летний житель Хмельницкого хотел напугать родственников своей бывшей жены, которых считал виновными в их разводе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле дома советника главы Херсонской областной госадминистрации прогремел взрыв. Сам чиновник расценил произошедшее как покушение на его жизнь.

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