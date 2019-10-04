Херсон, Украина, , 17:08 — REGNUM Взрывное устройство заложили неизвестные у дома, где проживает советник главы Херсонской областной госадминистрации Богдан Ковалов. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины по Херсонской области.

Инцидент произошёл около 03:00 по местному времени. В отдел полиции позвонил сам советник главы Херсонской областной администрации с сообщением о взрыве возле его дома.

На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва было повреждено остекление, никто из граждан не пострадал.

Сам Ковалов рассматривает данный инцидент как попытку покушения на него. Он заявил, что в последние две недели ему неоднократно поступали угрозы, некоторые публично. Ковалов связывает попытку покушения со своей профессиональной деятельностью.

По факту взрыва открыто уголовное дело по статье о покушении на убийство. Полиция начала расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Пострадал сам ректор и его супруга.

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