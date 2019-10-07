Белград, 7 октября, 2019, 19:51 — ИА Регнум. 6 октября глава Сербии Александр Вучич прокомментировал недавнюю победу оппозиционной партии «Движение за самоопределение» на парламентских выборах в Косово.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что он не испытывает особенной радости в связи с победой «Движения за самоопределение», однако готов вести переговоры с сформированным им правительством как с легитимным представителем албанцев.

По словам Вучича, это будут трудные переговоры— и это неудивительно. Новый премьер Косово Альбин Курти намерен отменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, однако при этом он заявлял о необходимости взыскать с Сербии компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе войны и оккупации, а также применить в отношении Сербии принцип полной торговой взаимности. Поскольку Сербия не пропускает на рынок товары с маркировкой Республики Косово, то если Косово будет придерживаться данного принципа, сербские товары не попадут на территорию Косово даже с пошлиной 100%.