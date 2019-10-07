Москва, 7 октября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку столицы. Запись об этом опубликована 7 октября в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«С днём рождения, Владимир Владимирович! Пусть вашим планам всегда сопутствует успех, а доверие и уважение миллионов людей придают силы», — написал Собянин. Он пожелал здоровья, добра и новых достижений.

Также мэр сказал главе государства «спасибо за постоянную поддержку Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения в своем Instagram-аккаунте.

«С глубоким уважением и благодарностью поздравляю Вас и желаю здоровья и сил», — говорится в поздравлении.