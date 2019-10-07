Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Бюджетно-финансовый комитет петербургского Законодательного собрания 7 октября поддержал поправку губернатора Александра Беглова в бюджет города на 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

Согласно поправке, расходы бюджета сократятся примерно на 3,5 млрд, до порядка 666 млрд рублей. Доходная же часть тоже снизится — на 1,3 млрд рублей примерно до 628 млрд. Дефицит бюджета в этих условиях сократится с 40,7 млрд, что было запланировано первым чтением корректировки, до 38,6 млрд рублей.

Как пояснил вице-губернатор Евгений Елин, основной «откат» по доходам произошел из-за НДФЛ, поступления от которого в Смольном переоценили.

«Мы откорректировали прогноз по доходам. Мы пересчитали доход по НДФЛ, он оказался ниже, чем мы ожидали», — сказал Елин.

Кроме того, казна получит меньше и с других налоговых статей. В частности, по словам вице-губернатора, сократятся «некоторые виды доходов, связанные с поступлением от налогов на имущество за рубежом».

Елин объявил, что Смольный также перераспределил расходы таким образом, чтобы увеличить социальные статьи.

«В первую очередь — это компенсация платы за тепло, это почти 3,5 млрд рублей. Увеличены расходы, связанные с транспортным обслуживанием населения — было принято целый ряд решений, в том числе бесплатный проезд на электричках, увеличено субсидирование на проезд других видов общественного транспорта», — заявил чиновник Смольного.

В Петербурге также планируется установить 6 тыс. дополнительных видеокамер по программе «Безопасный город». Тем не менее, расходы бюджета в абсолютном выражении сокращаются, не в последнюю очередь потому, что адресная инвестиционная программа в очередной раз будет выполнена не в том объеме, который закладывался.