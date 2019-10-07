В петербургском ЗакСе поддержали губернаторскую поправку в бюджет 2019 года
Санкт-Петербург, 7 октября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Бюджетно-финансовый комитет петербургского Законодательного собрания 7 октября поддержал поправку губернатора Александра Беглова в бюджет города на 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно поправке, расходы бюджета сократятся примерно на 3,5 млрд, до порядка 666 млрд рублей. Доходная же часть тоже снизится — на 1,3 млрд рублей примерно до 628 млрд. Дефицит бюджета в этих условиях сократится с 40,7 млрд, что было запланировано первым чтением корректировки, до 38,6 млрд рублей.
Как пояснил вице-губернатор Евгений Елин, основной «откат» по доходам произошел из-за НДФЛ, поступления от которого в Смольном переоценили.
«Мы откорректировали прогноз по доходам. Мы пересчитали доход по НДФЛ, он оказался ниже, чем мы ожидали», — сказал Елин.
Кроме того, казна получит меньше и с других налоговых статей. В частности, по словам вице-губернатора, сократятся «некоторые виды доходов, связанные с поступлением от налогов на имущество за рубежом».
Елин объявил, что Смольный также перераспределил расходы таким образом, чтобы увеличить социальные статьи.
«В первую очередь — это компенсация платы за тепло, это почти 3,5 млрд рублей. Увеличены расходы, связанные с транспортным обслуживанием населения — было принято целый ряд решений, в том числе бесплатный проезд на электричках, увеличено субсидирование на проезд других видов общественного транспорта», — заявил чиновник Смольного.
В Петербурге также планируется установить 6 тыс. дополнительных видеокамер по программе «Безопасный город». Тем не менее, расходы бюджета в абсолютном выражении сокращаются, не в последнюю очередь потому, что адресная инвестиционная программа в очередной раз будет выполнена не в том объеме, который закладывался.