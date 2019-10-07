Астана, 7 октября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. До конца 2019 года в Казахстане планируют утвердить новую государственную программу «Нурлы жер». Об этом 7 октября заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов на правительственном часе в Мажилисе (парламенте) республики, сообщает агентство «Казинформ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По его словам, новая программа будет рассчитана до 2025 года и будет содержать пять задач. Программа будет направлена на реализацию единой жилищной политики, обеспечение население питьевой водой, модернизацию коммунального сектора, реновацию жилищного фонда, развитие строительной отрасли.

Министр добавил, что в рамках новой программы социально уязвимым категориям граждан будет предоставляться арендное жилье без права выкупа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов заявил, что многодетным семьям в республике планируют выделить из адресной социальной помощи в отдельную группу. Это необходимо для того чтобы оказывать помощь всем многодетным семьям, независимо от уровня дохода.