Село Сунтар, Якутия, 7 октября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов был замечен 7 октября в Сунтарском районе Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Сергей Иванов

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На встрече с главой района Анатолием Григорьевым Сергей Иванов был в сопровождении своего заместителя Алексея Дьячковского и исполнительного директора АЛРОСА — Игоря Соболева, пишет Sakhaday.

Издание предполагает, что приезд руководства компании связан с продажей акций — 8% ценных бумаг АЛРОСЫ принадлежат муниципалитетам Якутии.

Как пояснили в пресс-службе компании, Сергей Иванов с рабочей поездкой находится в Якутии. Он намерен посетить несколько районов, где АЛРОСА участвует в социально-экономических проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне не соглашаются на продажу акций, принадлежащих республике. Торг за них уже идёт несколько лет. Якуты считают акции национальной гордостью.