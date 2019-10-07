Владивосток, 7 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Работники авиастроительного завода в Арсеньеве собрались, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу отсутствия у предприятия оборонного заказа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Неплюев Митинг в Приморье

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Отсутствие оборонного заказа повлекло за собой массовые увольнения заводчан, только в прошлом году было уволено 1155 человек, к концу этого года будет уволено ещё более двухсот человек. Такая ситуация в небольшом моногороде Арсеньеве, безусловно, приведёт к безработице и социальному взрыву.

Олег Неплюев Работники «Прогресса» на митинге

Кроме того, организаторы митинга требуют от властей не уменьшать районный коэффициент, который в настоящее время составляет 1,3 от оклада, а также вернуть доступность звания «Ветеран труда» для трудящихся.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзные комитеты оборонных заводов в Арсеньеве и Большом Камне заявили о готовности провести митинги в защиту прав трудящихся.