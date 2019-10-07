Арсеньев, Приморский край, , 06:06 — REGNUM В городах Арсеньев и Большой Камень заявить о своих правах на митинги выйдут работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Работники двух крупнейших промышленных предприятий Приморья после окончания рабочего дня 7 октября выйдут на массовые митинги, чтобы заявить о своём несогласии с политикой властей, направленной на людей, выполняющих для страны важные оборонные заказы.

Как рассказали в Федерации профсоюзов Приморского края, основные требования митингующих будут содержать призывы к руководству страны обеспечить предприятия оборонными заказами, а также сохранить районный коэффициент 1,3, который в настоящее время власти Приморья пытаются снизить.

Как сообщало ИА REGNUM, Арсеньевская авиакомпания «Прогресс», выпускающая боевые вертолёты Ка-52, впервые официально признала факт массовых увольнений своих работников.