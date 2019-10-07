Москва, 7 октября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. По итогам сентября 2019 года лидером продаж среди кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на российском рынке стал южнокорейский кроссовер Hyundai Creta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Внедорожник

За сентябрь 2019 года было продано 6408 Creta, что на 9% выше, чем в сентябре 2018 года.

Второе место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV занимает отечественный внедорожник Lada 4×4. За сентябрь 2019 год было продано 3218 «Нив», что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На третьем месте немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 3192 экземпляра. Это на 8% больше, чем в сентябре 2018 года.

На четвертом и пятом месте находятся Renault Duster (3137 ед.; — 17%) и Nissan Qashqai (3111 ед.; +31%).

Далее в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников в России по итогам сентября 2019 года идут: KIA Sportage (3063 ед., +25%), Mitsubishi Outlander (2412 ед., +13%), Mazda CX-5 (2349 ед., +24%), Skoda Kodiaq (2297 ед., +3%) и Nissan X-Trail (2290 ед., — 4%).

Напомним, по информации Ассоциации европейского бизнеса, в России за сентябрь 2019 года было продано 157 129 автомобилей, что на 0,2% меньше, чем в сентябре 2018 года.

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