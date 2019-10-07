Улан-Удэ, 7 октября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Бурятии продолжается словесная перепалка между главой Буддийской традиционной сангхи России Дамбой Аюшеевым и руководством республики. В очередном своём посте в «Фейсбук» священнослужитель прокомментировал сообщения, что он объявил войну.

Вторая резиденция Пандито Хамбо-ламы — дацан Хамбын сумэ в Улан-Удэ

«Буддисты не могут объявлять войну никому и никогда этого не будут делать», — отметил он.

По его мнению, проблема в том, что республиканское руководство ничего не делает, чтобы сохранить бурятский язык.

«Каждый год он (министр образования Бурятии Баир Жалсанов) высокопарно рапортует о успехах изучение бур. языка в школах, и этот рапорт руководство РБ, с удовольствием принимая, вкушает. Каждый раз проводятся конференция, совещания и круглые столы, выделяются немалые денежные средства на развитие языка, а результат остаётся плачевным», — отметил он.

По мнению Дамбы Аюшеева, возможно, дело в том, что глава республики Алексей Цыденов, а также руководитель его администрации Баир Цыренов сами плохо знают язык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хамбо-лама обрушился с критикой на власти Бурятии из-за отсутствия помощи при создании инфраструктуры вокруг социальных отар, созданных на средства президента Владимира Путина. По его мнению, это говорит о том, что руководство республики идёт против проводимой президентом России политики.

В правительстве региона ответили, что чиновники высоко оценивают усилия Буддийской традиционной сангхи по сохранению и развитию бурятского языка и развитию скотоводства в сёлах республики, и что республиканское руководство также активно участвует в этих проектах.

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