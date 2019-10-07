Нью-Йорк, США, 7 октября, 2019, 04:21 — ИА Регнум. После победы над Деревянченко казахстанский боксёр, чемпион IBF и IBO Геннадий Головкин заявил о готовности вновь встретиться на ринге с чемпионом WBA Саулем Альваресом. Об этом сообщает интернет-издание Sport.ru.

Боксёрские перчатки

«Конечно, хочу провести ещё один бой с Альваресом. Просто позвоните ему, если он скажет да, мы всё сделаем», — сказал боксер.

Головкин и Альварес встречались на ринге уже дважды .

Напомним, после победы над Деревянченко в активе Головкина 40 побед (35 — нокаутом), одна ничья и одно поражение.