Москва, 7 октября, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Законодательную базу для развития системы негосударственных пенсионных накоплений планируется создать в России в течение ближайшего года, сообщают 7 октября «Известия» со ссылкой на руководителя рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы Дмитрия Скриванова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщил депутат, основная задача законодателей продумать комплекс мер, необходимых для мотивирования граждан относить свои деньги в неправительственные пенсионные фонды и самостоятельно заниматься накоплением пенсионного капитала.

«Надеюсь, в ближайшие несколько лет система начнет отвечать всем необходимым требованиям. Но чтобы она заработала, нужна заинтересованность людей и их доверие», — отметил Скриванов.

Напомним, пенсионную систему в постсоветской России не перестают реформировать с 90-х годов. В 1990 году источником выплат перестал быть бюджет страны, а для аккумуляции и распределения пенсионных выплат был создан ПФР. Затем пенсию разделили на базовую (социальную), страховую (зависящую от трудового стажа и уровня взносов) и негосударственную (собственные взносы работника), управлять которой могли только негосударственные фонды.

В 2001 году была предложена новая реформа, предполагающая разделение пенсий на распределительную и накопительную части. Однако доверить свои накопительные части НПФ решились менее 10% населения. В 2005 году власти вновь «позаботились» о пенсионерах, отменив ключевые льготы (бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатные лекарства по минимальному списку). Взамен была предоставлена небольшая денежная компенсация.

В 2008 году власти пытались привлечь внимание к передаче денег в НПФ путем софинансирования пенсий. В 2014 году пенсионные накопления были «заморожены», после чего все отчисления работодателей стали поступать на общий пенсионный счет. Спустя год правительство отказалось вести личные счета в рублях и перешло на суммирование неких баллов.

В 2018 году был увеличен возраст выхода на пенсию на пять лет.