Москва, 7 октября, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину безразлично, в каком положении оказался президент Украины Владимир Зеленский. Так глава государства ответил на вопрос журналиста NBC Кира Симмонса, сообщает телеканала НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

На вопрос журналиста о положении лидера Украины Путин ответил, что «мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его».

Разговор с журналистом проходил в рамках «Российской энергетической недели».

Напомним, Зеленский оказался в затруднительном положении после того, как 1 октября в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм мирного урегулирования.

Однако на Украине националисты выступают категорически против как самого подписания «формулы», так и шагов по её реализации. Так, 6 октября в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.