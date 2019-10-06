Ереван, 7 октября, 2019, 01:03 — ИА Регнум. Главную телебашню Армении ждет модернизация: вскоре она станет похожей на известные в мире башни, в оформлении которых используются лазерные и трехмерные изображения. Об этом новостному агентству Sputnik Armenia рассказал глава компании «Телевизионная и радиотрансляционная сеть Армении» Мушег Милитонян.

facebook.com/ArmPublicTV Телебашня в Ереване

«Мы изучили систему оформления известных в мире башен и решили позаимствовать опыт некоторых стран. Планируем сделать так, чтобы Ереванская телебашня стала похожа на Эйфелеву. Также очень интересна телебашня Тбилиси», — отметил Милитонян.

На данный момент подсветка телебашни находится на балансе мэрии Еревана, которая платит за электроэнергию. 8 октября на заседании Совета старейшин планируется решение о передаче подсветки телебашни в безвозмездное пользование компании «Телевизионная и радиотрансляционная сеть Армении». После этого подсветку телебашни ждёт капитальный ремонт: будет обновлена подсветка, светодиоды, прожекторы. На ремонтные работы потребуется от 5 до 30 млн драмов (от 10 до 60 тысяч долларов).